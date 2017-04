Davis-Cup-Rekordsieger USA darf in Australien wieder auf den Einzug ins Halbfinale hoffen. Die Gäste verkürzten im Viertelfinale in Brisbane durch einen Sieg im Doppel auf 1:2.

Jack Sock und Steve Johnson gewannen in fünf Sätzen mit 3:6, 6:3, 6:2, 2:6, 6:3. Damit fällt die Entscheidung zwischen den beiden erfolgreichsten Davis-Cup-Teams in den abschließenden Einzeln am Sonntag.