New York. Dort trifft die Nummer 92 der Tennis-Welt am Mittwoch auf die Tschechin Karolina Pliskova.

Vor drei Jahren hatte Konjuh den Titel bei den Juniorinnen in New York gewonnen. Durch die Niederlage in 79 Minuten verpasste Radwanska auch die theoretische Möglichkeit auf die Übernahme der Führung in der Weltrangliste. Radwanska hätte das Turnier gewinnen müssen, um eine Chance auf Platz eins zu haben.

