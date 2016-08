New York. In seinem Erstrunden-Match bei den US Open jedoch führte eine Show-Einlage des exzentrischen Profis zu erheblichem Materialschaden.

Beim Versuch, einen Ball seines Gegners Gilles Muller aus Luxemburg zu erreichen, krachte Monfils am Montag in eine digitale Zeitanzeige am Rande von Court 17. Die Uhr zersplitterte in Einzelteile und stürzte dann um. Monfils blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt und gewann seine Partie in drei Sätzen 6:4, 6:2, 7:6 (7:5).

dpa