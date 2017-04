Paris. Nach dem Ablauf ihrer Sperre feiert Scharapowa in der kommenden Woche beim Turnier in Stuttgart ihr Comeback. Für das Event erhielt sie ebenso eine Wildcard wie für die Masters-Turniere in Madrid und Rom.

Sollten ihr die Veranstalter in Roland Garros nicht behilflich sein, müsste sie in Paris in die Qualifikation. Wegen ihrer 15 Monate langen Sperre wird 30-Jährige Scharapowa derzeit nicht in der Weltrangliste geführt.

dpa