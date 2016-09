Serena Williams hat durch einen Sieg gegen die an Nummer fünf gesetzte Rumänin Simona Halep das Halbfinale der US Open erreicht. Die 34 Jahre alte US-Amerikanerin gewann in New York 6:2, 4:6, 6:3.

Die Tennis-Weltranglisten-Erste trifft nun in der Nacht auf Freitag (1.00 Uhr) auf die Tschechin Karolina Pliskova.