Wimbledon-Sieger Federer locker ins Achtelfinale

Im ersten Spiel nach seinem achten Wimbledon-Titel hat der Schweizer Tennis-Star Roger Federer einen lockeren Sieg gefeiert.

Beim Masters-Turnier in Montreal gewann der Weltranglisten-Dritte in der zweiten Runde in nur 53 Minuten 6:2, 6:1 gegen den kanadischen Wildcard-Inhaber Peter Polansky.