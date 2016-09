New York. Weil sie von den Olympischen Spielen eine schwere Erkältung mitgeschleppt hatte nach New York, wusste sie zunächst nicht, ob sie sich überhaupt für das Mixed einschreiben sollte.

Dann erkundigte sie sich, wer noch eine Tennis-Partnerin suchte. "Mit Singles-Ranking 27 bist du natürlich most wanted", erzählte die redefreudige Siegemund. Da sie aber wegen ihrer Erkrankung bis zum Schluss unentschlossen war, ob sie würde antreten können, hielt sich das Interesse vieler Herren in Grenzen. "Mate war der einzige, der total tiefenentspannt war. Er sagte, wir schreiben uns einfach erst mal ein, und wenn es nicht geht, dann lassen wir es halt."

Es ging - und zwar ziemlich gut. Und es passt zu Siegemunds verrücktem Jahr, in dem sie in Australien erstmals die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers erreichte und als Weltranglisten-27. jetzt zweitbeste Deutsche hinter Angelique Kerber ist. Nun will sie aber noch mehr. "Ein Titel wäre natürlich gigantisch", sagte Siegemund.

