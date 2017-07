Zverev bestätigt: Spanier Ferrero neu im Trainer-Team

Madrid. "Willkommen im Team, JFC", schrieb Zverev und postete ein Foto mit dem früheren Weltranglisten-Ersten aus Spanien. Seit Mitte Juli bereitet sich Zverev mit Ferrero in den USA vor. Erstmals wird der frühere Topspieler das große deutsche Tennis-Talent beim Hartplatzturnier in Washington betreuen. Das Vorbereitungsturnier für die US Open beginnt am 31. Juli.

Der 37 Jahre alte Ferrero hatte 2003 die French Open gewonnen und war mehrere Wochen lang die Nummer eins der Welt. Damals stand Ferrero auch im Finale der US Open. 2012 hatte er das Ende seiner aktiven Karriere verkündet, nun leitet er eine Tennis-Academy in seiner spanischen Heimat.

"Zverev ist ein ganz besonderer Spieler, er hat das Zeug dazu, ein Champion zu werden", sagte Ferrero in einer Mitteilung der JCFerrero-Equelite Academy über Deutschlands Nummer eins. Die neue Aufgabe sei eine Herausforderung, die ihn begeistere und in ihm den Wunsch wecke, das Beste zu geben.

dpa