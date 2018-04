Lok Leipzig: Scholz trifft alten Dynamo-Kumpel Gütschow

Leipzig. Die Punkteteilung in der Oberlausitz liegt Heiko Scholz, Trainer des 1. FC Lok, auch einen Tag nach der Regionalliga-Partie am Mittwochabend gegen Abstiegskandidat Neugersdorf schwer im Magen: „Wie das Ergebnis zustande kam, damit bin ich nicht zufrieden. Wir müssen die frühe Führung besser verteidigen. So bekommen wir durch individuelle Fehler zwei unglückliche Tore aus dem Nichts.“

Fußballspielen war Glückssache

Innenverteidiger Peter Misch hatte mit der ersten Torchance das 1:0 für Lok erzielt. Doch noch vor dem Seitenwechsel drehten die Gastgeber die Partie – ehe Ryan Malone per Foulelfmeter den Endstand markierte. „In der zweiten Hälfte hat die Mannschaft Moral bewiesen“, meint Scholz – und das bei schwierigen Platzverhältnissen. Fußballspielen sei auf dem Geläuf mehr Glückssache gewesen, so der 52-Jährige, der auch der gegnerischen Leistung Respekt zollt: „Die haben gekämpft wie die Löwen.“ Mit dem 2:2 stehen die Probstheidaer bei 39 Punkten und Platz fünf.

Am Sonntag (13.30 Uhr) geht es im Bruno-Plache-Stadion weiter. Dann treffen die Blau-Gelben auf einen weiteren Lausitzer Club, den Tabellen-13. aus Bautzen. „Das wird eine harte Nuss. Die stecken unten mittendrin, werden deshalb alles rausholen“, prognostiziert Scholz. Dass die Leipziger aus den bisher elf Aufeinandertreffen mit Budissa nur einmal als Sieger den Platz verließen, spielt für ihn keine Rolle: „Wir wollen gewinnen, so oder so.“

Duell zweier Görlitzer

An der Seitenlinie wird Scholz einen ehemaligen Weggefährten begrüßen. Mit Bautzen-Trainer Torsten Gütschow (55) kickte er vier Jahre bei Dynamo Dresden. Anschließend gingen die beiden gebürtigen Görlitzer verschiedene Wege, ohne sich aus den Augen zu verlieren. „Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis, tauschen uns regelmäßig aus, gratulieren uns zu Geburtstagen“, verrät Scholz.

Obwohl er seinem Gegenüber die Punkte gönnen würde („Die brauchen im Abstiegskampf jeden Zähler“) hofft der Lok-Coach auf einen Heimerfolg: „Wir haben nichts zu verschenken, wollen oben dran bleiben. Da würden uns die drei Punkte natürlich gut zu Gesicht stehen.“

Von Matthias Klöppel