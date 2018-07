Die Fußballer von Lok Leipzig bereiten sich aktuell auf die neue Saison in der Regionalliga Nordost vor. in einem Testspiel trennten sich die Schützlinge von Chefcoach Heiko Scholz am Samstag von Viktoria Kökn mit 1:1 (0:1). Robert Zickert traf per Kopfball zum Ausgleich.