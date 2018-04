Anschlag auf BVB-Bus mit Nachwirkungen

Drei Splitterbomben treffen den BVB-Teambus, zwei Menschen werden verletzt. Auf den perfiden Anschlag am 11. April 2017 reagiert die Fußballwelt fassungslos. An desiem Mittwoch jährt sich die Tat, die dem Revierclub noch immer zu schaffen macht. So haben die Bundesligaklubs darauf reagiert.