Kretzschmar kontert Kritik – Lob für Berufung von Janke und Roscheck

Leipzig. Veränderungen sorgen stets für Diskussionen. So ist es auch beim gerade veröffentlichten Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in Kroatien. Bundestrainer Christian Prokop hat für das am Freitag beginnende Turnier mit Bastian Roscheck und Maximilian Janke zwei Neulinge aus Leipzig in seinen Kader geholt und erntet dafür prompt Kritik.

„Wenn diese Entscheidungen nicht zum erhofften Erfolg führen, kann das natürlich für ihn zum Bumerang werden“, sagte der frühere Nationalspieler Daniel Stephan. Viele verständen diese Kaderplanung nicht so ganz. Denn Prokop strich mit Fabian Wieder, Finn Lemke und Rune Dahmke auch drei bereits altgediente Kräfte aus seinem Aufgebot.

Beim näheren Hinschauen auf das Spielsystem von Prokop kommt der Personalwechsel aber nicht mehr ganz so überraschend. Das findet auch Stephans ehemaliger Kollege in der Nationalmannschaft und heutige Aufsichtsrat beim SC DHfK, Stefan Kretzschmar. „Die Abwehrformation, die Christian Prokop spielen möchte, ist keine reine Blockformation, sondern eine aggressive 6:0-Formation. Darum hat er sich für Bastian Roscheck entschieden, er ist ein herausragender Abwehrspezialist“, so der 44-Jährige.

Auch für Janke sieht Kretzschmar einen festen Platz in der DHB-Auswahl. „Max ist ein sehr unterbewerteter Spieler, der gut für seine Nebenleute arbeitet und im Angriff wenig technische Fehler macht. In den vielen Bewegungsabläufen, die Prokop spielen lässt, ist Ballsicherheit enorm wichtig. Ausschlaggebend über Sieg oder Niederlage ist am Ende, wer die wenigsten Fehler macht, und genau das zeichnet Max Janke aus. Zudem ist er in der Lage, einen guten Mittelblock zu stellen und kann damit auch zu einem absoluten Faktor in der Abwehr werden“, findet Kretzschmar.

Als dritter Leipziger Spieler fährt Philipp Weber mit zu den Titelkämpfen. Er gehört bereits zu den Größen der Nationalmannschaft, hatte bis zuletzt aber mit den Folgen seines Mittelfußbruchs zu kämpfen. Wie auch Janke (Schulterverletzung) ist Weber erst im letzten Augenblick fit geworden. „Ich habe aber die ganze Zeit fest daran geglaubt, dass ich es schaffe. Das erste große Turnier ist etwas ganz Besonderes, da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung“, so der Rückraumspieler.

Die drei Leipziger freuen sich nun gemeinsam an der EM teilzunehmen. „Dass wir mit drei DHfK-Spielern nach Kroatien fahren, ist natürlich umso schöner und zeigt, dass hier gute Arbeit geleistet wird“, sagte Bastian Roscheck. Janke sieht in der früheren Zusammenarbeit mit Prokop einen Vorteil. „Im Training und auch im Spielsystem sind viele Gemeinsamkeiten zu erkennen“, vergleicht er die Zeit bei der Auswahl mit der beim SC DHfK.

Die deutsche Mannschaft trifft am kommenden Sonnabend im ersten Gruppenspiel auf Montenegro. Anwurf ist um 17.15 Uhr. Das ZDF überträgt das Spiel live.

Von mro/PM