Am Sonntag geht es für den SC DHfK gegen den TVB Lemgo. Die Tabellenzehnten trennen nur sechs Punkte von den Tabellenachten in Grün-Weiß. Umso mehr fordert Trainer Michael Biegler einen Sieg und verlangt vor allem "Wir-Gefühl". Denn auch in den jüngeren Ligen stehen zahlreiche Matches an.