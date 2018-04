SC DHfK Leipzig - André Haber: „GWD Minden kann ich nicht vergessen“

Es ist ein freundlicher Sommertag den André Haber nie vergessen wird. Am 27. August des vergangenen Jahres starteten die Handballer des SC DHfK Leipzig in die neue Saison der Bundesliga. Haber musste mit seiner Mannschaft auswärts in Minden antreten und gab seinen Einstand als verantwortlicher Cheftrainer, nachdem Christian Prokop zur Nationalmannschaft gewechselt war und Michael Biegler noch die deutsche Frauenauswahl auf die Weltmeisterschaft im eigenen Land vorbereitete.

„Das Spiel gegen Minden kann ich nicht vergessen, alles andere wäre gelogen“, sagt Haber, der inzwischen wieder als Co-Trainer beim SC DHfK arbeitet. Die Partie gegen die Ostwestfalen beschreibt er noch aus dem Effeff. „Es sind viele Tore gefallen, unsere Abwehr hat sich erst in der 40. Minute stabilisiert und damit den Grundstein für den Sieg gelegt. Außerdem hat Jens Vortmann drei Siebenmeter gehalten“, so Haber. Am Ende gewannen die Leipziger mit 29:26.

Ausbeute von 25:13 Punkten

Für Haber folgten 18 weitere Punktspiele als verantwortlicher Übungsleiter mit einer Ausbeute von 25:13 Punkten, bevor im Januar dann wie vereinbart Michael Biegler die Regie übernahm.

Am Sonntag (Anwurf 12.30 Uhr in der Arena) sind nun die Mindener in Leipzig zu Gast. Der SC DHfK könnte nach dem starken Auftritt bei der SG Flensburg-Handewitt nun mit einem Sieg noch einmal die MT Melsungen auf Platz sieben ins Visier nehmen. Minden könnte mit einem Erfolg auch rechnerisch den Klassenerhalt perfekt machen.

Von Matthias Roth