Leipzig

Der Platz drei beim Sparkassen-Cup ist noch ganz frisch in den Köpfen, doch für die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig bleibt keine Zeit zum Luftholen. Im Rahmen der Saisonvorbereitung steht schon am Dienstag (19 Uhr) der nächste Termin an. Es ist ein ganz besonderer: In der Rischmühlenhalle Merseburg ist die japanische Nationalmannschaft der Testgegner. Gecoacht wird die vom ehemaligen Bundestrainer Dagur Sigurdsson.

„Wir wollen Spaß haben, ein guter Gastgeber sein und die nächsten Entwicklungsschritte machen“, gibt DHfK-Manager Karsten Günther die Marschroute vor. Zugleich wollen die DHfK-Handballer in Sachsen-Anhalt aber auch Werbung in eigener Sache machen. „Das ist eine Aufgabe für das Spiel. Wir wollen die Merseburger dafür begeistern, damit sie auch mal die Fahrt in die Arena Leipzig antreten und uns bei den Heimspielen unterstützen. Schon im ersten Heimspiel gegen Stuttgart werden wir jede Unterstützung brauchen.“

Der Bundesliga-Auftakt gegen den TBV Stuttgart steigt am 23. August. Bis dahin bestreiten die DHfK-Männer noch Testspiele beim Heide-Cup in Schnerverdingen und gegen den SC Magdbeurg (14. August in Naumburg) sowie das Erstrunden-Turnier im DHB-Pokal.

Der DHfK-Gegner Japan bestritt am Wochenende ein Turnier in Potsdam. Dort hatten die Asiaten zunächst den VfL Potsdam 17:12 besiegt. Im zweiten Turniermatch unterlag Japan den Füchsen Berlin mit 13:17. Vor allem Füchse-Manager Bob Hanning hatte sich sehr über das Wiedersehen mit Sigurdsson gefreut, schließlich hatte der die Füchse von 2009 bis 2015 trainiert und mit ihnen den DHB- und den EHF-Pokal gewonnen: „Das Spiel war jetzt etwas ganz Besonders. Wir haben das erste Mal seit zehn Jahren gegeneinander gespielt“, sagte Hanning.

uk