Sölden

Mal so richtig zum Geburtstag auspowern: DHfK-Torhüter Jens Vortmann (31) bekam am Dienstag dazu die Gelegenheit. Statt Geburtstagstorte und Müßiggang hatte sich Trainer Michael Biegler für den Keeper und seine Kollegen ein anspruchsvolles, aber abwechslungsreiches Programm im Trainingslager in Sölden ausgedacht.

Erste Aufgabe: Der „Welcome-Sölden-Cross“. Drei Fünfergruppen mussten durch den Trainingsort in Österreich laufen und bei einer Fotosafari bestimmte Orte entdecken. Die weitere Aufgabe: Team am Ziel ablichten und sofort zum Trainingsplatz zurückehren. Überraschung: Dort wartete der Coach mit einem Athletikprogramm. Die Entspannung am Nachmittag hieß Krafttraining.

Extra für Vortmann präsentierte Biegler am Abend noch einen „Captain-Cross“. Es ging wieder durch Sölden und anschließend zur Athletikeinheit, zum Beachvolleyball und Fußball.

Zwei Spieler mussten aussetzen. Bei Andreas Rojewski schmerzt das Knie und Bastian Roscheck war unwohl.

mro