Handball-Nationalspieler Maximilian Janke verlängert beim SC DHfK Leipzig

Leipzig. Der Rückraumspieler Maximilian Janke hat seinen Vertrag beim SC DHfK um weitere zwei Spielzeiten verlängert. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der aktuelle Vertrag des 25-Jährigen lief eigentlich nur bis 2019 und endet nun 2021.

2015 wechselte Janke von Magdeburg nach Leipzig, die damals noch in der Zweiten Liga spielten. Im Januar gab der Leipziger Spielmacher sein Debüt beim Testspiel Deutschland gegen Island und unterstützte die wenig erfolgreiche deutsche Nationalmannschaft bei der EM in Kroatien am Beginn des Jahres. Für die Test-Spiele gegen Serbien am 4. April in Leipzig und am 7. April in Dortmund wurde er nicht mehr nominiert.

thiko