Angelehnt an den größten Erfolg der Vereinsgeschichte, den Gewinn des Europapokals der Landesmeister 1966, hat der SC DHfK gemeinsam mit der Sportmarketing-Agentur BAES Deutschland GmbH aus Berlin den „EUROPA-CLUB 1966" ins Leben gerufen. In diesem Zusammenhang wird an die damaligen Spieler erinnert, die am 22. April 1966 in Paris Honved Budapest 16:14 bezwangen. Heute an Hans-Jürgen Eichhorn.