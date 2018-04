Magdeburg/Leipzig -

Die Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig und SC Magdeburg haben die Lizenz für die kommende Saison erhalten. Das teilte die Handball-Bundesliga HBL am Freitag nach der Entscheidung der Lizenzierungskommission mit.

Demnach erhielten alle Erst- und Zweitligisten die Zulassung, vorbehaltlich der sportlichen Qualifikation. Im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens werden neben der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Vereine auch rechtliche, infrastrukturelle und sportliche Kriterien geprüft.

Kommission: Gute Arbeit der Clubs

„Seit vielen Jahren haben die strengen Vorgaben des Lizenzierungsverfahren einen wesentlichen Anteil daran, dem deutschen Profihandball in wirtschaftlicher Hinsicht Stabilität zu verleihen und damit zur Sicherstellung eines integren und fairen Wettbewerbs beizutragen. Es spricht für die gute Arbeit der Clubs, dass keine negative Lizenzentscheidung ergehen musste und auch nur in wenigen Einzelfällen die Lizenzerteilung unter Auflagen erfolgen konnte“, sagte der Kommissionsvorsitzende Rolf Nottmeier, Richter am Arbeitsgericht Minden.

Zur Kommission gehören zudem noch Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga GmbH, und der Steuerberater Olaf Rittmeier.

