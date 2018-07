Leipzig

Dass der Wechsel von einem Champions-League-Teilnehmer zu einem ambitionierten Mittelfeldklub kein Rückschritt sein muss, davon ist Patrick Wiesmach überzeugt. Für den 28-jährigen Dänen ist die Entscheidung, sich dem SC DHfK anzuschließen, sogar ein deutlicher Karrieresprung. Nicht nur, weil die Handball-Bundesliga die stärkste Liga der Welt ist. Auch das große Potenzial seines neuen Arbeitgebers spräche dafür. Und so kann es der Neuzugang gar nicht erwarten, sein erstes Pflichtspiel im grün-weißen Trikot zu bestreiten.

Meister in Dänemark

Wiesmach kommt von Aalborg Handball an die Pleiße, hat einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Mit seinem Ex-Klub holte er 2017 die dänische Meisterschaft, spielte vergangene Saison in der europäischen Königsklasse. Über die Erfolge der jüngeren Leipziger Vereinshistorie weiß der schnelle und variantenreiche Rechtsaußen bestens Bescheid. „Die beiden vergangenen Saisons waren sehr gut. Ich möchte dazu beitragen, dass diese Entwicklung weiter anhält. Vielleicht springt bald mehr als Platz acht heraus“, sagt er in gutem Englisch. An den Deutschkenntnissen hapert es noch ein wenig.

Leipzig ist die erste Auslandsstation für den 1,78 Meter großen Nationalspieler. Informationen über die Messestadt, die er erstmals im Herbst 2017 zur Vertragsunterzeichnung besuchte, hat sich Wiesmach vorab von einem Bekannten eingeholt. Und war sofort begeistert.

Die Mischung stimmt

Inzwischen hat er mit Freundin Mia Biltoft eine Wohnung in der Südvorstadt bezogen. Auch die 26-Jährige ist Profi-Handballerin, hat bereits das dänische Nationaldress getragen und gehört (noch) dem Kader von Bundesligist SG BBM Bietigheim an. „Sie hofft allerdings, einen Verein zu finden, der von Leipzig aus leicht erreichbar ist“, verrät Wiesmach.

Der Linkshänder ist überzeugt, dass der Wechsel zum SC DHfK zum jetzigen Zeitpunkt genau der richtige ist. Ihm gefällt der ausgewogene Mix im Team. So ergänzten sich die älteren, erfahrenen Spieler ideal mit den jungen Kräften, die die Zukunft noch vor sich haben. Mit der Mannschaft kann er sich total identifizieren. Der Trainingsauftakt in Leipzig habe stark dem in Aalborg geähnelt, sagt Wiesmach. Unterschiede gebe es mehr in formellen Dingen. Um in Deutschland Handball zu spielen, so sein Fazit, brauche es viele medizinische Untersuchungen und jede Menge Papierkram. In Dänemark sei das nicht so umfänglich.

Qualitätsstempel Bundesliga

Die Bundesliga war für Wiesmach immer ein Traumziel. Wer sich dort beweise, sagt er, mache auch international auf sich aufmerksam: „In dieser Liga zu spielen, ist ein Qualitätsstempel.“ Auch deshalb der Wechsel zum SC DHfK.

Der gebürtige Jütländer will sich für die Nationalmannschaft anbieten – obwohl er sich kaum Chancen auf eine WM-Teilnahme ausrechnet. Mit Hans Lindberg und Lasse Svan habe Dänemark zwei Top-Spieler auf seiner Position. Bleiben beide verletzungsfrei, werden sie im Januar spielen, glaubt Wiesmach, der zugleich ergänzt: „Aber man weiß ja nie. Ich werde natürlich mein Bestes im Verein geben, damit wir so viele Spiele wie möglich gewinnen. Auch über Siege macht man von sich reden.“

Von Matthias Klöppel