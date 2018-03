Leipziger Handballer setzen beim Heimspiel auf die Rückendeckung der Fans

Leipzig. Perfekt, dass die „Hütte“ wartet, die Festung, die Arena. „Wir sind froh, dass wir zu Hause spielen können. Auf die Fans ist immer Verlass. Das gibt uns Rückhalt“, sprach DHfK-Chefcoach Michael Biegler gestern in höchsten Tönen von den Anhängern des Leipziger Handball-Bundesligisten. In der Presserunde im Marriott-Hotel vor der wichtigen Sonntags-Partie gegen den TVB Lemgo (12.30 Uhr) schaute Biegler noch einmal zurück auf die verfahrene Pokal-Partie in Mannheim, auf Sonderzug-Premiere und Schlafwagenabteil im Löwen-Revier und zog den Vergleich. „Das war ein emotionales Highlight für die Fans mit hohem Aufwand. Wir waren mit unserer Leistung davon weit entfernt. Das war sehr ärgerlich“, bekannte der 56-Jährige.

Neues Spiel, neue Motivation. Sechs Punkte liegen zwischen dem Achten DHfK und dem Zehnten Lemgo. „Wir müssen uns reinkämpfen und unsere Qualität abrufen“, verlangt der Trainer von seinen Männern ein hohes Maß an „Wir-Gefühl“. Dies soll von den routinierten Semestern bis zu den jungen Jahrgängen greifen. Biegler erkennt in diesem Fall noch Spielraum, etwa, wenn sich die A-Jugend und die Profis nur einmal in der Woche, Mittwochfrüh in der Brüderstraße im Training begegnen. Ansonsten wird aufgrund der angespannten Hallensituation in verschiedenen Spielstätten geübt.

Aber auch ohne ständig auf dem Beobachtungsposten zu sein, hat Biegler in seinem jungen Trainer-Kollegen Oliver Stockmar einen zuverlässigen Mann zur Seite. Nicht nur gestern am Pressetisch. Stockmar spielt heute, 15.30 Uhr, mit seiner A-Jugend als Bundesliga-Tabellenführer gegen den ärgsten Verfolger Dutenhofen/Münchholzhausen (U19 der HSG Wetzlar). Das DM-Viertelfinale ist soooo nah. „Wir stehen verdient oben. Jetzt gilt es, die Ziellinie als Erster zu überschreiten“, erklärte Coach Stockmar. Chefcoach Biegler wird sich den heißen Tanz in der Brüderhölle nicht entgehen lassen. Im Anschluss kämpft die U23 des Bundesligisten ebenfalls als Spitzenreiter. Die Partie der Mitteldeutschen Oberliga zwischen LVB und Plauen beginnt 18 Uhr.

Feuer auf der Platte und den Rängen erwartet morgen DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther. Über 3500 Tickets sind bereits weg.

Pay-TV-Sender Sky und die Leutzscher Welle (Internetradio) übertragen die Bundesliga-Begegnung am Sonntag live.

Von Kerstin Förster