Leipzig

Nach 32-handballfreien Tagen startet der SC DHfK am Donnerstag offiziell die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Cheftrainer Michael Biegler bittet seine Schützlinge zur ersten Trainingseinheit nach der Sommerpause auf die Nordanlage am Sportforum. Dort steht am Vormittag der obligatorische Laktattest an, bei dem die Fitness der Spieler individuell bestimmt wird.

Nur ein Spieler fehlt

Außer Gregor Remke, der sich beim Turnier mit der Junioren-Nationalmannschaft in der Schweiz eine Knieverletzung zugezogen und am Freitag operiert werden muss, sind alle Spieler mit an Bord – also auch die Neuzugänge im Trikot der Grün-Weißen: Raul Santos, Patrick Wiesmach und Maciej Gebala. Letzterer wird den Laktattest allerdings nicht mit absolvieren. Dem Kreisläufer macht der vergangene Bänderriss im Sprunggelenk noch zu schaffen.

Medizincheck bei Neuzugängen

Keine Beschwerden liegen derweil bei Raul Santos vor. Der Linksaußen hat sich am Mittwoch routinemäßig einer kardiologischen Untersuchung am Uni-Klinikum unterzogen. Auf dem Programm standen ein Belastungs-Ergo sowie ein Ultraschall des Herzens – Medizinchecks, die auch noch auf Wiesmach und Gebala zukommen. Solche Tests gehören zum Alltag von Profisportlern. Sie helfen dabei, den allgemeinen Gesundheitszustand zu erfassen und Werte mit denen früherer Untersuchungen zu vergleichen.

Von Matthias Klöppel