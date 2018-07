Leipzig/Sölden

So hat sich DHfK-Coach Michael Biegler den ersten Tag im Trainingslager nicht vorgestellt. Pünktlich stand er am Montagmittag in Sölden zur ersten Einheit bereit. Was fehlte war seine Mannschaft. Sie verharrte auf der Autobahn 9 zwischen Nürnberg und Ingolstadt im Stau. Die Bundesliga-Handballer trafen erst am späten Nachmittag nach zehn Stunden Fahrzeit ein. Biegler ließ trotzdem nicht locker, änderte aber das Programm. Statt Handball-Cross ließ er zum Auftakt Fußball bei einer lockeren Einheit spielen.

Das Trainingslager dient neben der sportlichen Vorbereitung auf die neue Saison auch zur Integration der drei neuen Spieler. Patrick Wiesmach und Raul Santos haben Paten bekommen, mit denen sie sich die Zimmer teilen. Damit es nicht Konkurrenten auf der selben Position sind, wurden einfach die Seiten getauscht. Lucas Krzikalla kümmert sich um Santos und Lukas Binder um Wiesmach. Maciej Gebala teilt sich mit Andreas Rojewski die Unterkunft und wird kaum Anlaufzeit benötigen. Beide Spieler kennen sich aus der polnischen Nationalmannschaft.

Training mit Bergidylle: Der SC DHfK bereitet sich in Sölden auf die kommende Saison vor. Quelle: SC DHfK

"Wir sind der erste Bundesligist, der in die Vorbereitung gestartet ist. Das haben wir ganz bewusst so gewählt", meinte Biegler. Der Coach freut sich über das Umfeld in Sölden. "Die Bedingungen sind optimal und es gibt auch gute Regenerationsmöglichkeiten", hat er ausgemacht.

Auf dem Rückweg wartet am Sonnabend bereits der erste Härtetest. Der SC DHfK testet in der Ammersee-Arena in Herrsching dann gegen den HC Erlangen, sofern der Bus nicht wieder im Stau feststeckt.

Matthias Roth