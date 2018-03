Möglicher Meschke-Nachfolger: Polnischer Nationalspieler schaut beim SC DHfK zu

Leipzig. Nach dem verkündeten Wechsel von Benjamin Meschke im Sommer zu Zweitligist Balingen-Weilstetten wird ein Name für die Nachfolge des Kreisläufers in Leipzig immer energischer gehandelt. Am Sonntag sah sich Maciej Gebala (24) das Spiel des SC DHfK gegen TVB Stuttgart in der Arena an. Der Zweimeter-Mann steht derzeit noch beim polnischen Champions League-Teilnehmer Wisla Plock unter Vertrag und spielte von 2013 bis 2016 für den SC Magdeburg. Der Flirt könnte im Laufe der Woche konkreter werden.

Ihre Fühler hat dagegen die MT Melsungen nach Yves Kunkel ausgestreckt. Obwohl der Linksaußen noch Vertrag bis 2019 in Leipzig hat, möchten ihn die Hessen zu sich locken. Kunkel selbst kommentierte das nicht: „Dazu sage ich nichts.“

Matthias Roth