Leipzig

Die alte Saison ist kaum zu Ende, schon arbeitet die DKB Handball-Bundesliga am Spielplan für die neue Spielzeit. Nach einem ersten Entwurf spielt der SC DHfK Leipzig am ersten Spieltag (vom 23. bis 26. August) zu Hause gegen den TBV Stuttgart. In der Woche darauf könnte gleich auswärts ein Kracher beim SC Magdeburg folgen. Das sind im Moment aber alles Sandkastenspiele und wenig verlässliche Angaben. Zu beachten sind nämlich noch Europapokalverpflichtungen und Hallenverfügbarkeiten.

In Fragen Arena musste der SC DHfK in den vergangenen Jahren stets tauschen. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Arena regelmäßig belegt, im Februar folgt wegen der Nutzung durch die Leichtathletik stets eine lange Auswärtsperiode. Betroffen könnte davon ausgerechnet das Magdeburg-Spiel sein, weil die Rückrunde noch im Dezember startet und der zweite Spieltag zwischen den Jahren gespiegelt wird. Weitere Tauschoptionen müssen dann nach dem Beginn der WM-Pause beachtet werden.

Genauen Aufschluss wird die Ligatagung am 5. Juli ergeben, dann wollen sich die Vereine über die Spieltermine im Detail verständigen.

Matthias Roth