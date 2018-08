Leipzig

Als Vorbereitung für die Saison 2018/19 startet der SC DHfK Leipzig in eine intensive Testspielphase. In den kommenden fünf Tagen spielen die Handballer viermal gegen namenhafte Gegner.

Am Freitag beginnt der Sparkassen-Handballcup. Um 18 Uhr treffen die grün-weißen Handballer in der Werner Aßmann Halle Eisenach auf den TBV Lemgo Lippe. An Samstag kann es dann zu einem Duell mit dem SC Magdeburg oder dem Gastgeber ThSV Eisenach kommen.

Nach der zweitägigen Vorrunde geht es am Sonntag zum Handballfest in Rotenburg an der Fulda.

Momentan sind einige der Leipziger verletzt. Drei von fünf Linkshändern stehen aktuell nicht zur Verfügung. Deswegen bekommt der SC Unterstützung. Neben Steve Baumgärtel, der seit zwei Tagen den SC unterstützt, bestreitet auch Jonas Hellmann (Rechtsaußen) den Trainingsalltag der DHfK-Profis. Auch zwei Außenspieler sind momentan beeinträchtigt: Patrick Wiesmach und Lukas Binder stehen unter Beobachtung, so der Chefcoach Biegler. „Dementsprechend schauen wir, dass wir uns für das Turnier breiter aufstellen.“ Die beiden U23-Akteure Oliver Seidler und Timo Löser sind mögliche Kandidaten.

Nach seinem Bänderriss kann auch Neuzugang Maciej Gębala mit den Leipziger trainieren: „Maciej fängt jetzt erstmal an und ist froh, dass er beim Training dabei sein kann. Aber natürlich müssen wir tagtäglich sehen, wie sein Sprunggelenk reagiert“, so Biegler.

Am Dienstag kommt es zum ersten Testspiel in der Region. In der Rischmühlenhalle Merseburg treffen die Bundesliga-Handballer des SC DHfK auf die japanische Nationalmannschaft von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson.

