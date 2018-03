Weber und Pieczkowski plaudern mit den Fans – Trikot wird verlost

Leipzig. Erst Flensburg-Handewitt, dann Serbien. Für Philipp Weber und Niclas Pieczkowski vom SC DHfK Leipzig wird die Osterpause kurz. Nach dem Bundesligaspiel im hohen Norden geht es gleich weiter zur Nationalmannschaft.

Am 4. April spielen die Bad Boys in der Leipziger Arena (Anwurf 19 Uhr) gegen die Mannschaft vom Balkan mit Topstars wie Petar Nenadic oder Marko Vujin. Ein Großteil der Tickets sind schon weg, gute Stimmung ist somit vorprogrammiert. Da aber wie beim All Star Game die große Hallenlösung mit rund 7000 Plätzen angeboten wird, sind noch einige Karten im Angebot.

Der Erlös kommt dem SC DHfK zu Gute. Das Länderspiel war ein Baustein im Trainertransfer von Christian Prokop aus Leipzig hin zum Deutschen Handballbund. Nach der geräuschvollen Europameisterschaft, Aussprachen und Krisensitzungen trifft sich deutsche Auswahl erstmals wieder zu einem Länderspiel. "Wir wollen den Jungs auf dem Weg zur Heim-WM den Rücken stärken und ein toller Gastgeber sein", sagte DHfK-Manager Karsten Günther.

Pieczkowski und Weber trommeln schon an diesem Mittwoch für die Partie. Bei Karstadt in der Leipziger Petersstraße geben sie um 15.30 Uhr Autogramme und in einer Gesprächsrunde einen Einblick in ihr Profileben.

Als Einstimmung auf die Partie verlosen wir das DHB-Trikot von Pieczkowski, unterschrieben von den Nationalspielern. Machen Sie im Internet mit bei unserem Bildpaare-Spiel.









...

Bitte einen Moment Geduld.

Das Finde-das-Paar wird geladen ...



Mitmachen ist ganz einfach:

Decken Sie möglichst schnell die passenden Bildpaare auf und füllen sie anschließend das Teilnahmeformular aus. Sie können so oft spielen, wie Sie möchten. Es gelten unsere Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbestimmungen. Der Gewinn wird unter allen Teilnehmer/innen verlost.

Bitte beachten Sie: Nur komplett ausgefüllte Anmeldeformulare nehmen an der Verlosung teil. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Die Gewinner werden ausschließlich per Email benachrichtigt.

Gewinnspielende: 3. April, 10 Uhr.

Karten für das Länderspiel gibt es unter: www.ticketgalerie.de