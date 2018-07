Leipzig

Die Handballer Oliver Seidler, 19, und Jonas Hellmann, 20, aus dem eigenen Nachwuchs trainieren ab sofort mit dem Bundesligateam der DHfK-Handballer und werden auch heute beim Open-Air-Spektakel „Megawoodstock“ in Aschersleben zum Aufgebot der Leipziger gehören. Damit reagiert der Verein auf den verletzungsbedingten Ausfall gleich dreier Linkshänder sowie den noch nicht fitten Maciej Gebala, der mit einer Sprunggelenkverletzung an die Pleiße gekommen ist und noch nicht voll mittrainieren kann. Die Profis Gregor Remke (Knorpelschaden), Lukas Krzikalla (Mittelfußbruch) und Andreas Rojewski (Knieprobleme, Arthroskopie heute) fallen mehrere Woche aus. Seidler soll positionsgetreu für Gebala am Kreis einspringen und Alen Milosevic entlasten, Hellmann für Krzikalla auf Rechtsaußen.

„Wir lassen uns nicht unterkriegen. Aber wir können die Mannschaft in der Vorbereitung mit den Ausfällen nicht so stehen lassen“, begründete DHfK-Coach Michael Biegler den Einsatz der jungen Spieler, die zum Teil aus dem Urlaub zurückbeordert wurden. Parallel werde aber auch auf dem Spielermarkt Ausschau gehalten, sagte Manager Karsten Günther, der heute in Aschersleben seinen 37. Geburtstag feiert. Ob es zu eventuellen Neuverpflichtungen kommt, dürfte auch davon abhängen, wie sich die Youngster bewähren.

Heute (19 Uhr) in Aschersleben haben sie die erste Möglichkeit. Beim „Megawoodstock“ – einem dreitätigen Handball-Festival unter freiem Himmel mitten in der Stadt mit Turnieren und einem attraktiven Rahmenprogramm – gehört das Spiel des SC DHfK gegen den SC Magdeburg unter freiem Himmel zu den Höhepunkten. Für Biegler hat das Match auf Parkett-Outdoor-Boden wenig sportlichen Wert. „Es ist ein ungewohntes Terrain und ein bisschen schwierig für die Sportler“, sagte der DHfK-Coach. „Aber es macht extrem viel Spaß und ist eine schöne Abwechslung. Mich fasziniert dieses Outdoor-Spektakel.“ Michael Biegler kann sich so etwas auch einmal in Leipzig vorstellen. „Die Stadt ist dafür geradezu prädestiniert.“ Heute freilich ist erst einmal Ascherleben prädestiniert.

Heute startet der Vorverkauf für die ersten beiden Heimspiele der Saison gegen den TVB Stuttgart (23. August, 19 Uhr) und die SG Bietigheim (4. September, 19 Uhr). Die von DHfK-Co-Trainer Andre Haber gecoachte DHB-Juniorenauswahl spielte gestern zum Auftakt der U20-EM gegen Schweden 22:22.

ukö