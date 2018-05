Mit einem Torfestival und Vollgasfußball bei Hertha BSC sichert sich RB Leipzig in seinem zweiten Bundesligajahr als Tabellensechster erneut die Teilnahme am internationalen Geschäft. Ob das Hasenhüttl-Team noch in die Euro-League-Qualifikation muss, entscheidet sich in einer Woche ebenfalls in Berlin.