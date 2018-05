Leipzig

SC-DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther hat in einem Interview mit dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) bekanntgegeben, dass André Haber, aktuell Co-Trainer unter Michael Biegler und Junioren-Coach beim Deutschen Handballbund (DHB), ab 2020 wieder Chef der Handball-Bundesligamannschaft sein wird. „So ist der klare Plan“, sagte Günther.

Zurück auf den Chef-Posten

Nachdem Christian Prokop im Vorjahr den Posten als Trainer der deutschen Nationalmannschaft übernommen hatte, stand Haber in der Hinrunde der laufenden Saison interimsweise als Chef beim SC DHfK an der Seitenlinie – und das sehr erfolgreich. Trotzdem rückte er beim Amtsantritt Bieglers im Januar, wie zuvor vereinbart, wieder in das zweite Glied.

Bieglers Bilanz in der Rückserie ist dabei längst nicht so positiv wie die seines jetzigen Assistenten. Im Interview stärkt Günther seinem Chef-Coach dennoch den Rücken: „Aus voller Überzeugung sage ich, dass wir sehr froh sind, dass wir Michael Biegler hier haben.“

