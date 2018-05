Noch zwei Spiele stehen für die Handballer des SC DHfK im Saisonkalender – und die haben es in sich. Am Sonntag sind die Grün-Weißen beim heimstarken TSV Hannover-Burgdorf gefordert (Anwurf 12.30 Uhr, Sky), eine Woche darauf gastieren sie beim amtierenden Meister, den Rhein-Neckar Löwen aus Mannheim. Für beide Auswärtspartien muss der Bundesligist neben Mittelmann Maximilian Janke verletzungsbedingt auch auf Andreas Rojewski verzichten. Den Linkshänder plagen schon seit Jahresanfang anhaltende Kniebeschwerden.

„Bis zum Erreichen des Saisonziels hat Roje auf die Zähne gebissen und dem Reizzustand seines Kniegelenks getrotzt. Wir haben jetzt entschieden, Roje aus dem Trainingsbetrieb zu nehmen, um ihm die nötige Zeit zu geben und sein Knie mit entsprechenden Rehamaßnahmen schon auf die kommende Saison vorzubereiten“, sagt Mannschaftsarzt Pierre Hepp.

Bei Rojewski wird eine Knorpelläsion behandelt. Bei Maximilian Janke, der sich am Pfingstsonntag beim Match gegen die HSG Wetzlar eine Knieverletzung zugezogen hatte, werden Innenbandläsion und Bone Bruise im Knie therapiert. Die Behandlung erfolgt in der Praxis für Orthopädie und Sportmedizin am Brühl. Damit müssen die Leipziger im Saison-Endspurt auf zwei Rückraum-Stammkräfte verzichten.

Nach dem emotionalen Heimspiel-Finale wollen es die Handballer derweil auch unter freien Himmel noch einmal krachen lassen. Heute steigt ab 16 Uhr an der Schladitzer Bucht ein Sommerfest mit Autogrammstunde, zu dem alle DHfK-Fans eingeladen sind.

LVZ