Leipzig/Gelenau

Die Junioren haben stark vorgelegt – nun will die Leipziger Leichtathletik-Elite bei den deutschen Meisterschaften an die Leistungen der Talente anknüpfen. Die Titelkämpfe ab Freitag in Nürnberg sind die letzte Chance, das Ticket für die Heim-EM in Berlin zu lösen. Das Ziel, in der Hauptstadt dabei zu sein, verfolgt unter anderem 800-m-Läufer Robert Farken (SC DHfK). Bislang biss er sich an der Pflichtzeit (1:46,50) die Zähne aus. Am Mittwoch führte ihn seine Normjagd ins Schweizerische Bellinzona, wo er sich am Abend in einem internationalen Klasse-Feld unter Flutlicht beweisen wollte.

Der dreifache Kugelstoß-Freiluft-Europameister David Storl (SC DHfK) wurde vom DLV bereits für die EM nominiert. Auch er unterzieht sich wie Christina Schwanitz (LV 90 Erzgebirge) einer Doppelbelastung. Zwischen den Auftritten der beiden Weltklasse-Stoßer am Donnerstag in der Innenstadt von Monaco und am Freitag auf dem Hauptmarkt der Frankenmetropole liegen gerade 23 Stunden. Das Kugelstoßen wird immer öfter raus aus den Stadien hin zum Publikum in die Innenstädte verlegt. Für Storl wird dies auch bei der Qualifikation fürs EM-Finale am 6. August in Berlin der Fall sein. Erst der EM-Medaillenkampf einen Tag später findet dann im Olympiastadion statt.

Marvin Schulte in Nürnberg dabei

Nur sieben Tage nach seiner Bronzemedaille bei der U20-WM in Tampere mit der 4x100-m-Staffel ist Marvin Schulte in Nürnberg erneut im Einzel und mit der DHfK-Staffel gefordert. In Finnland lief der 19-Jährige an Position zwei ein sensationelles Staffelrennen, bot dabei dem Junioren-Weltmeister Paroli. Der Wermutstropfen der vergangenen Woche: Auch im Einzelsprint war das Finale drin, doch der Sachse scheiterte in der Zwischenrunde wegen eines Fehlstarts. „Das war ohne Not und darf in so einem Rennen nicht passieren“, fand Trainer Knut Iwan kritische Worte. Er freute sich natürlich sehr über die Staffelmedaille und flachste aufgrund des Vorsprungs von einer Hundertstelsekunde auf Japan: „Eine souveräne Sache – vor zwei Jahren waren es bei der Bronzemedaille von Niels Giese nur zwei, drei Tausendstel Unterschied.“

Auch die anderen Junioren schlugen sich hervorragend: Die DHfK-Speerwerfer Lea Wipper (Vierte bei der U18-EM in Györ) und Jakob Nauck (Siebter in Tampere) sowie MoGoNo-Läuferin Anna-Marie Hofmann (Fünfte mit dem 4x400-m-Quartett) gehören zur Weltspitze ihrer Altersklasse. Um so bedauerlicher ist die geringe Resonanz in der Stadt und beim SC DHfK. Marvin Schulte erhielt bislang lediglich eine Whatsapp-Nachricht einer Vereinsvertreterin. Knut Iwan: „Mir hat niemand gratuliert.“ Bundestrainer Ronald Stein meint: „Das ist beschämend – so etwas gibt es in keinem anderen Verein.“

Freude und Stolz im Erzgebirge

Dass es anders geht, zeigte der LV 90 Erzgebirge beim Empfang von Junioren-Weltmeisterin Viktoria Dönicke (4x100 m). Sie erhielt ebenso Blumen und anerkennende Worte wie Christina Schwanitz und Rebekka Haase, die zur EM verabschiedet wurden. Zugleich warb der Verein für den Thumer Werfertag, der am 17. August mit Startern aus elf Nationen zum 15. Mal auf die Beine gestellt wird. „Wir haben das einzige Freiluft-Meeting mit internationalem Format in Sachsen“, betonte Bundestrainer Sven Lang. Tassilo Lenk, Präsident des Landesverbandes, lobte den LV 90: „Dieser kleine Verein kann stolz sein, unter 7000 Leichtathletik-Klubs in Deutschland leistungsmäßig die Nummer 36 zu sein.“

Von Frank Schober