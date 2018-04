Volles Haus ist garantiert, wenn sich am 1. Mai im Leipziger Scheibenholz die Boxen für die neue Galoppsaison öffnen. In acht Rennen gehen 51 Pferde an den Start. Mehr als 20.000 Besucher werden erwartet, darunter auch Spieler der Bundesligisten RB Leipzig und SC DHfK.