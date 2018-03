Aus Plock nach Leipzig: SC DHfK verpflichtet polnischen Nationalspieler

Leipzig/Plock. Jetzt ist es amtlich: Der SC DHfK Leipzig verstärkt sich auf der Kreismitte mit dem polnischen Nationalspieler Maciej Gebala. Das teilten die Grün-Weißen und sein bisheriger Verein Wisla Plock am Mittwoch mit. „Die Bundesliga ist die beste Liga der Welt. Jeder junge und ehrgeizige Spieler in Polen würde sich für diesen Weg entscheiden“, so Gebala.

Einen entscheidenden Anteil am Wechsel habe Trainer Michael Biegler gehabt. „Ich vertraue ihm, weil er mich auch in die polnische Nationalmannschaft geholt hat“, so der Zweimeter-Mann. In den vergangenen Wochen habe er sich sehr um den Transfer bemüht. Gebala erhält in Leipzig einen Vertrag bis 2020. Weil sein Kontrakt in Plock noch ein Jahr gültig war, wird eine Ablösesumme fällig.

Spricht perfekt Deutsch

„Maciej kommt aus der Talentschmiede in Danzig und bringt trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung mit. Er spricht perfekt Deutsch, sodass wir uns eine schnelle Integration in die Mannschaft versprechen“, sagte Biegler.

Gebala hat in den verangenen beiden Jahren für das polnische Spitzenteam gespielt und in 84 Spielen insgesamt 135 Tore erzielt. Dabei sammelte er auch Erfahrungen in der Champions League und trat in dieser Saison gegen Weltklasse-Mannschaften wie den FC Barcelona und die Rhein-Neckar Löwen an. Dabei erzielte er mit seinen Kollegen einige Achtungserfolge, schaffte aber nicht den Sprung ins Achtelfinale.

Alte Bekannte beim SC DHfK

Vor seiner Rückkehr nach Polen war Gebala bis 2016 drei Jahre beim SC Magdeburg aktiv, kam aber zumeist in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. In der Bundesliga bestritt er 15 Partien für den SCM. Aus dieser Zeit kennt er bereits Maximilian Janke und Andreas Rojewski, mit dem er auch in der polnischen Nationalmannschaft spielte. Am vergangenen Sonntag sah sich der 24-Jährige bereits in der Arena das Spiel seines neuen Vereins gegen den TVB Stuttgart an.

Vom Neuzugang erwarten sich die Leipzig nicht nur zusätzliche Wucht im Angriff, sondern auch weitere Möglichkeiten im Innenblock der Abwehr. Gebala ersetzt in Leipzig Benjamin Meschke, der keinen neuen Vertrag erhielt und im Sommer zu Zweitligist Balingen-Weilstetten wechselt.

Matthias Roth