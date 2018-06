Leipzig

Es ist der kürzeste Weg in den Europapokal und mit einem stimmgewaltigen Endrundenturnier in Hamburg garniert: Der DHB-Pokal. Fünf Siege reichen für einen Startplatz auf internationalem Parkett. Allerdings streiten darum 64 Mannschaften, darunter auch der SC DHfK. Am Donnerstag hat die Handball Bundesliga die acht Lostöpfe für die 16 Erstrundenturniere mit je vier Mannschaften am 18. und 19. August veröffentlicht. Die Teams werden dabei in Nord und Süd geteilt, um möglichst viele Derbys zu ermöglichen.

Ostderbys möglich

Michael Bieglers grün-weiße Auswahl spielt im Norden und könnte spannende Gegner erhalten. So ist ein Aufeinandertreffen mit Dessau-Roßlau und dem ehemaligen Trainer Uwe Jungandreas möglich. Dazu könnten Schwerin oder Potsdam und Zweitligaaufsteiger HSV Hamburg gelost werden. Möglich ist auch eine Begegnung mit dem Leichlinger SV, dem Team aus Bieglers Geburtsort.

Die Auslosung erfolgt am 19. Juni. Die HBL überträgt live bei Facebook.

Amateure dürfen ausrichten

Die Mannschaften aus dem schwächsten Topf 4, das sind Teams aus der dritten Liga, haben das Erstrecht auf die Turnieraustragung. Sollten sie abwinken, hatte die Mannschaft aus dem jeweils nächsthöheren Topf den nächsten Zugriff.

Die Turniersieger stehen im Achtelfinale, das am 16./17. Oktober 2018 ausgetragen wird. Das Viertelfinale folgt am 18./19. Dezember; das Final Four ist für den 6./7. April 2019 in Hamburg angesetzt. Genau dorthin will der SC DHfK nach der Teilnahme im vergangenen Jahr wieder zurück.

Das Erstrundenturnier ist für die Bundesligisten eine letzte Standortbestimmung, bevor sie in der Woche danach wieder in die neue Saison starten.

Topf 1

SG Flensburg-Handewitt

Füchse Berlin

SC Magdeburg

THW Kiel

TSV Hannover-Burgdorf

SC DHfK Leipzig

TBV Lemgo

GWD Minden

Topf 2

VfL Lübeck-Schwartau

ASV Hamm-Westfalen

HSG Nordhorn-Lingen

TuSEM Essen

TV Emsdetten

VfL Eintracht Hagen

Dessau-Roßlauer HV 06

Wilhelmshavener HV

Topf 3

TuS N-Lübbecke

Eintracht Hildesheim

HSV Hamburg

TSV Altenholz

TuS Ferndorf

TSV Bayer Dormagen

TuS Spenge

HSG Ostsee

Topf 4

Mecklenburger Stiere Schwerin

VfL Potsdam

Oranienburger HC

Handball Hannover-Burgwedel

Northeimer HC

Leichlinger TV

HSG Krefeld

SG Schalksmühle-Halver

Süd

Topf 1

Rhein-Neckar Löwen

MT Melsungen

Frisch Auf! Göppingen

HSG Wetzlar

HC Erlangen

TVB 1898 Stuttgart

VfL Gummersbach

Die Eulen Ludwigshafen

Topf 2

Bergischer HC

SG BBM Bietigheim

HSC 2000 Coburg

HBW Balingen-Weilstetten

DJK Rimpar Wölfe

HC Elbflorenz

HC Rhein Vikings

EHV Aue

Topf 3

TV Hüttenberg

ThSV Eisenach

HSG Konstanz

HG Saarlouis

TV Großwallstadt

HSG Hanau

SV Salamander Kornwestheim

TSV Heilbronn-Horkheim

Topf 4

Longericher SC

HSG Rodgau/Nieder-Roden

MSG Groß-Bieberau/Modau

SG Leutershausen

TSG Haßloch

TuS Fürstenfeldbruck

HG Oftersheim/Schwetzingen

VfL Pfullingen

Von Matthias Roth