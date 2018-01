Bad Boys kommen zum Länderspiel nach Leipzig

Leipzig. Da ist das Team von Christian Prokop gerade noch mehr als ordentlich bei der Europameisterschaft in Kroatien gefordert, da wirft die Weltmeisterschaft schon ihren Schatten voraus. Und der fällt auf Leipzig. Denn in der Vorbereitung auf das Turnier im kommenden Jahr in Dänemark gastiert die deutsche Nationalmannschaft in Leipzig, genauer gesagt im Wohnzimmer des Handball-Bundesligisten SC DHfK.

Am Mittwoch, 4. April, wird in der Arena gegen die Auswahl Serbiens getestet. Anwurf ist voraussichtlich um 19 Uhr. Die Partie gegen den WM-Zweiten von 2012 gibt es gleich im Doppelpack – drei Tage später steigt der Test in der Dortmunder Westfalenhalle.

Dass in Leipzig ein weiteres Länderspiel ausgetragen wird, hatte DHfK-Manager Karsten Günther eingefädelt, als Teil des Wechsel-Deals von Trainer Christian Prokop zum DHB. „Gemeinsam mit den Bad Boys wollen wir die Arena am 4. April in einen Hexenkessel verwandeln“, sagt Günther.

Im März 2016 gelang das den Leipzigern. Nach dem EM-Triumph waren 7035 Zuschauer Zeugen, wie Katar 32:17 aus der Halle gepustet wurde.

Der Vorverkauf für das Spiel startet bereits am Mittwoch.

bly