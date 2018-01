Bastian Roscheck sagt für die EM seine Hochzeit ab

Leipzig. Weitere Themen des Interview: die Nichtnominierung von Finn Lemke und der Lärmpegel in Zagreb.

Bastian Roscheck, am Samstag stehen Sie bei Ihrem ersten EM-Spiel in Kroatien auf dem Parkett. Wie groß ist die Vorfreude?

Es kribbelt schon. Das kann ich definitiv so sagen. Ich freue mich, dass es jetzt bald losgeht.

Sie sind neu bei der Nationalmannschaft. Wie hat Sie das Team aufgenommen?

Das war unkompliziert. Die Mannschaft kennt es doch, wenn neue Jungs dazukommen. Sie hat mich super aufgenommen. Es ist so, als ob du zu einem neuen Verein kommst. Aufnahmerituale gab es bisher noch nicht. Vielleicht kommt da noch etwas.

Was passiert jetzt noch bis zum Anpfiff?

Wir haben uns am MIttwoch in Berlin getroffen. Dort begann die taktische Einstellung für das Spiel gegen Montenegro. Am Donnerstag sind wir nach Zagreb geflogen, hier trainieren wir weiter. Am Samstag folgt dann der große Start.

Die deutsche Mannschaft erwartet eine ohrenbetäubende Kulisse mit mehr als 15.000 Zuschauern, die zumeist den Gegner unterstützen. Haben Sie Angst vor dem Lärmpegel?

Das Thema werden wir sicher noch einmal ansprechen, uns aber nicht mental auf die Zuschauer einstellen. Jeder kennt das, die Bundesliga ist teilweise auch sehr laut. Klar wird das eine Ausnahmesituation. Der Lärmpegel beeindruckt schon, es macht aber auch unheimlich viel Spaß dabei zu spielen.

In der Vorrunde heißen die Gegner Mazedonien, Montenegro und Slowenien. Was erwarten Sie von diesen Mannschaften?

Das sind alles schwer zu bespielende Teams. Montenegro ist eine sehr wurfstarke Mannschaft, mit einer unangenehmen Deckung. Slowenien spielt einen sehr schnellen Handball. Mazedonien ist eine Mischform aus den beiden anderen Gegnern. Wir müssen uns immer neu einstellen und schauen, wo die Kontrahenten verwundbar sind.



Die Nominierung des Kaders hat in den vergangenen Tagen für Diskussionen gesorgt. Wann haben Sie gewusst, dass Sie mit dabei sind?

Ich musste wie alle anderen warten und wusste vorher nicht, wie der Stand ist. Ich habe beim Test vergangenen Freitag nicht gut gespielt und brauchte dann am Sonntag eine gute Partie, um eine Chance zu erhalten. Danach gab es dann Gespräche mit uns Spielern.

Kritisiert wurde Ihre Nominierung und der Verzicht auf Finn Lemke. Belastet Sie das?

Ich habe am Anfang in einige Berichte reingelesen, mich dann aber schnell wieder ausgeklinkt. Als Spieler kann man das nicht beeinflussen, unsere Aufgabe ist der Sport. Für Finn Lemke tut es mir menschlich leid. Das ist einfach so, da ist man als Sportler auch kollegial. Finn ist auch ein super Handballer.

Sie haben für die EM Ihre Hochzeit abgesagt. Wie hat Ihre Freundin das verkraftet?

Linda hat es sehr sportlich genommen, für sie war das kein Problem.Wir wollten vergangenen Freitag eigentlich standesamtlich heiraten, das stimmt. Es war aber keine große Feier geplant. Als ich im 20er Kader stand, haben wir beschlossen, die Hochzeit zu verschieben. So aufwendig wie die Vorbereitung war, so einfach war dann die Absage der Hochzeit.

Ein anderer Familientermin lässt sich aber nicht verschieben.

Nein, das geht nicht. Wir werden im April zum ersten Mal Eltern und wissen schon was es wird. Es wird aber nichts verraten.

Viele Leipziger Fans möchten die Zeit der DHfK-Spieler bei der EM mitverfolgen. Wie aktiv sind Sie in den sozialen Netzwerken unterwegs?

Max und ich sind dort fast gar nicht zu finden. Bei Philipp sieht das etwas anders aus. In so einem Turnier will ich mich auf den Sport konzentrieren. Da wären Twitter, Facebook und Instagram für mich mehr Belastung als Hilfe.

Mit Ihrer Nominierung für die EM haben Sie sich auch ganz nebenbei für das All Star Game am 2. Februar in Leipzig qualifiziert.

Echt, ist das so? Das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Ich freue mich auf das Heimspiel in der Arena.

Werden Sie sich dann als Europameister den heimischen Fans präsentieren?

Das kann ich noch nicht sagen. Als Titelverteidiger sollten wir schon Ansprüche haben. Ich bin aber immer gut damit gefahren, mir Etappenziele zu setzen. Erstmal müssen wir die Vorrunde gut überstehen und gut ins Turnier kommen. Es gibt genug andere starke Nationen. Frankreich, Dänemark, Spanien und Kroatien gehören dazu. Norwegen war zuletzt auch immer stark und meist gibt es auch noch eine Überraschungsmannschaft. Warten wir es ab.

Interview: Matthias Roth