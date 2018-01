Bei der Partner Pferd in Leipzig wird es emotional wie nie

Leipzig. Partner Pferd, die Einundzwanzigste. Am Donnerstag geht’s los. Gut möglich, dass der Weltcup anno 2018 zum „Turnier der Emotionen“ wird. Das hat gleich mehrere Gründe.

Am Sonntag, im Weltcupspringen, wird Christian Ahlmann, 43, Taloubet Z zum letzten Mal in einem Parcours reiten. Ein Abschied. Da werden ein paar Leute ein paar Tränchen verdrücken, ganz klar. In 20 Jahren Turniergeschichte hat sich Ahlmann in Leipzig zum Dominator aufgeschwungen. Drei Mal hintereinander gewann er mit Taloubet Z das Weltcup-Springen, die Krönung war der Triumph im Finale 2011. „Einer der größten Erfolge meiner Karriere“, wie er sagte. In diesem Jahr war Taloubet Z mit einer Jahresgewinnsumme von 537.654 Euro auch das gewinnreichste Springpferd eines deutschen Reiters.

Im Alter von 18 Jahren soll für den Hengst nun für Schluss sein im Spitzensport. Einmal noch triumphieren, und das auch noch am Ort seines größten Erfolges, das wäre es. „Er wäre am Sonntag mein Wunsch-Gewinner“, gibt Turnierchef Volker Wulff freimütig zu. Mit diesem Wunsch steht er wahrscheinlich nicht alleine da. Übrigens – im Gegensatz zu anderen Pferde-Verabschiedungen (1997 Rembrandt, damals noch in Markkleeberg) wird zu Ehren des Tieres nicht die Nationalhymne gespielt. Es sei denn, Ahlmann und Taloubet Z gewinnen tatsächlich das Weltcup-Springen...

Ludger Beerbaum mit dabei

Emotionen werden auch im Spiel sein, wenn ein durch die Messe spazierender Ludger Beerbaum zu sehen ist. Ja, spazieren. Denn Beerbaum, der Stammgast in Leipzig ist, wird erstmals bei der PP nicht im Sattel sitzen. Der 54-Jährige war am 30. Dezember beim Turnier im belgischen Mechelen schwer gestürzt, hatte sich den linken Oberarm gebrochen und muss noch zwei, drei Monate pausieren. Nach Leipzig will er an einem Turniertag trotzdem kommen.

Das Starterfeld verdient auch ohne Beerbaum das Prädikat Weltklasse. Die deutschen Stars wie Christian Ahlmann, Marcus Ehning und Daniel ­Deußer sind dabei, mit dem schwedischen Olympia-Zweiten Peder Fredricson, Frankreichs Kevin Staut oder dem aktuellen Überflieger Harrie Smolders aus den Niederlanden kommt auch internationale Elite. Apropos Smolders. Sein Spitzenpferd Emerald ging sein allererstes internationales Springen als Siebenjähriger im Jahr 2011 wo? In Leipzig, bei der Partner Pferd. Drei Nullrunden waren dem Fuchshengst damals gelungen. Gelingt jetzt der ganz große Wurf? Auch da dürften Emotionen ins Spiel kommen.

Sonst noch? Die Ausstellung ist komplett ausgebucht und international wie noch nie: Händler aus 17 Ländern reisen an. Erstmals sollen alle Stände bis 20 Uhr geöffnet sein. Der Aktionsring macht mit 35 Veranstaltungen pro Tag seinem Namen mehr denn je alle Ehre. Die Show am Freitag steht denen der letzten Jahre in nichts nach, verspricht Wulff. Das Voltigieren feiert zehnjähriges Jubiläum (emotional?). Und dass beim Fahren wieder die Post abgeht, versteht sich mittlerweile von selbst.

Es ist angerichtet.

Uwe Köster