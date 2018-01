Christian Ahlmann triumphiert in Leipzig mit dem Pferd seiner Frau

Leipzig. Eigentlich sollte der Sonntag bei der diesjährigen Partner Pferd der große Tag für Christian Ahlmann werden, wenn sein Hegst Taloubet nach der Weltcup-Prüfung mit 18 Jahren in den Ruhestand geschickt wird. Doch nun steht der beste und stsabilste deutsche Springreiter der vergangenen Jahre schon am Samstag in der Siegerliste.

Hat der 43-Jährige also einen Tag zu früh seine beste Leistung gezeigt? „Ja“, antwortet der sympathische Athlet aus dem Ruhrpott – um anzufügen: „Zumindest dann zu früh, wenn man nur einmal gewinnen will.“

Im Championat von Leipzig sicherte sich Christian Ahlmann auf Ailina einen Mercedes im Wert von 33.000 Euro als Siegprämie – den Wagen tritt er jedoch an seine Lebensgefährtin ab. Denn die 13 Jahre alte Stute gehört der 31-jährigen Judy-Ann Melchior, mit der Christian Ahlmann einen fünfjährigen Sohn hat. Judy ritt im Championt einen neunjährigen Hengst, mit dem sie aufgeben musste. Der Sieg ihres Mannes war da der beste Trost.

Loblied auf Ailina

Christian Ahlmann sang ein Loblied auf Ailina, die in Steinbach-Hallenberg (Thüringen) gezogen und bis 2016 von Pius Schwizer aus der Schweiz geritten wurde: „Sie ist eine super flotte Stute, sehr intelligent. Unter der Woche teilen wir uns daheim in die Arbeit, da reite ich sie auch ab und zu. Aber Wettkampf ist doch noch einmal was anderes. Man reitet besonders aufmerksam und konzentriert, wenn man sich nich nicht in- und auswendig kennt. Das ist sogar ein Vorteil.“

Ahlmann hatte sich am Freitagabend bei seinem vierten Platz in der Weltcup-Qualifikation an die Stute gewöhnt – und erhöhte im Stechen am Samstag das Risiko.

Er sei ohne festen Plan, aber mit enormem Tempo in den Parcours gegangen. „Der Hunger war sehr groß. Da war ich selbst ein wenig erschrocken.“ Mit dem furiosen Beginn sparte das Duo gleich nach dem ersten Hindernis einen Galoppsprung – dies war quasi die Vorentscheidung. Am Ende hatte Ahlmann mehr als 1,5 Sekunden Vorsprung auf Mario Stevens aus Molbergen auf dem 17-jährigen Hengst Credo.

Premiere für Delfs

Das Championat war nicht nur eine hochkarätige, sondern zugleich eine schwere Springprüfung. In dem Weltklassefeld schafften acht von 50 Reitern das Stechen – in diesem blieb nur ein Trio fehlerfrei. Christian Ahlmanns schloss mit einem Ausblick auf Sonntag: „Hoffentlich geht alles gut.“ Was auch immer das heißt ...

Einen besonderen Moment in seiner noch jungen Springreiter-Karriere erlebte Henry Delfs. Der 19-Jährige aus Eichede in Schleswig-Holstein war noch nie vor so vielen Zuschauern wie in Leipzig geritten. Der Abituient triumphierte im Nachwuchspreis um den Goldenen Sattel – einem Stilspringen mit Pferdewechsel – und durfte bei der Siegerehrung einer Reiterlegende die Hand schütteln: Der fünfmalige Olympiasieger Hans Günter Winkler hatte den Wettbewerb vor über 30 Jahren ins Leben gerufen und ließ es sich auch im 92. Lebensjahr nicht nehmen, persönlich in Leipzig dabei zu sein.

Fahren und Springen am Sonntag

Turnierchef Volker Wulff ist es ein besonderes Anliegen, diese Prüfung bei der Partner Pferd fortzuführen, mit Marco Kutscher konnte er einen Mentor mit dem Prädikat Weltklasse gewinnen. „Zu Hause reite ich auch tagtäglich viele verschiedene Pferde – das hat mit Sicherheit geholfen“, sagte der Sieger, der diese Fähigit auch im vergangenen Jahr bei einem Turnier in Peking unter Beweis gestellt hatte.

Ehe am Sonntag die Weltcup-Prüfungen im Fahren und Springen über die Bühne gehen, entwickelte sich am Samstagabend die Entscheidung bei den Voltigierern zu einem Länderkampf Deutschland gegen die Schweiz. Die Eidgenossen schafften fünf der neun Podestplätze und stellten mit Nadja Büttiker eine Siegerin. Dafür erhielten die Gastgeber durch Jannik Heiland und im Pas de Deux durch Theresa-Sophie Bresch und Torben Jacobs die höchsten Noten.

Frank Schober