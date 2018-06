Düsseldorf

Spannendes Los für die Handballer des SC DHfK Leipzig im Erstrundenturnier des DHB-Pokals. Die Mannschaft von Trainer Michael Biegler trifft auf den Drittligisten Leichlinger TV, Zweitligist Dessau-Roßlau und TuS Spenge. Ausrichter wäre eigentlich die Mannschaft aus Topf 4 und kommt ausgerechnet aus Leichlingen. In der Kleinstadt im Rheinland wurde DHfK-Coach Biegler geboren. Der TV hat aber bereits abgewunken.

Mit Dessau-Rosslau hat der SC DHfK das Team mit dem ehemaligen Leipziger Trainer Uwe Jungandreas im Vergleich. Hinzu kommt der Drittligist aus Spenge. Gespielt wird am Wochenende 18. und 19. August.

„Gegen Spenge und Leichlingen haben wir noch nie gespielt und freuen uns. Dessau ist ein alter Bekannter. Wir treffen in der Vorbereitung beim Sachsen-Cup aufeinander und durch den Trainer und einige ehemalige Spieler guten Kontakt. Wir freuen uns“, sagte DHfK-Manager Karsten Günther.

Leichlingens Trainer und Manager Frank Lorenzet ließ am Erstrunden-Turnier kein gutes Haar und sprach mit Leipzig und Dessau von einem Frustlos. „Das erste Turnier mit Kiel sowie Essen und Dormagen aus unserer Region hätten wir noch ausgerichtet“, sagt er. Da wäre die Halle voll geworden. Bei Leipzig und Dessau rechnet er höchstens mit 100 Zuschauern.

Seine Kritik richtet sich vor allem an die Verantwortlichen der Handball-Bundesliga. „Ich kenne niemanden, der das Turnier will“, so Lorenzet. Wirtschaftlich sei es für die Drittligisten ein Desaster, sportlich hätten sie nahezu keine Möglichkeit, die erste Runde zu überstehen. „Wir kleinen Vereine sind doch nur die Staffage“, sagte Lorenzet. Er hofft nun, dass Dessau-Roßlau Austragungsort wird. „Dort könnte die Halle bei einem möglichen Finale gegen Leipzig richtig voll werden“, glaubt der TV-Trainer und hofft auf ein paar Tausend Euro Erlös. Die Einnahmen werden unter den vier beteiligten Mannschaften aufgeteilt.

Die Turniersieger stehen im Achtelfinale, das am 16./17. Oktober 2018 ausgetragen wird. Das Viertelfinale folgt am 18./19. Dezember; das Final Four ist für den 6./7. April 2019 in Hamburg angesetzt. Genau dorthin will der SC DHfK nach der Teilnahme im vergangenen Jahr wieder zurück.

Nord-Gruppe

Turnier 1

THW Kiel – TuSEM Essen

Bayer Dormagen – Northeimer HC

Turnier 2

Leichlinger TV – SC DHfK Leipzig

Dessau-Rosslauer HV – TuS Spenge

Turnier 3

VfL Potsdam – Wilhelmshavener HV

HSV Hamburg – GWD Minden

Turnier 4

Mecklenburger Stiere Schwerin – TSV Altenholz

TSV Hannover-Burgdorf – VfL Eintracht Hagen

Turnier 5

HSG Nordhorn-Lingen – SG Flensburg-Handewitt

TuS Ferndorf - SG Schalksmühle-Halver

Turnier 6

TV Emsdetten - TuS N.-Lübbecke

Oranienburger HC – Füchse Berlin

Turnier 7

HSG Krefeld – ASV Hamm-Westfalen

HSG Ostsee Neustadt-Grömitz – TBV Lemgo

Turnier 8

SC Magdeburg – VfL Lübeck-Schwartau

Hannover-Burgwedel – Eintracht Hildesheim

Süd-Gruppe

Turnier 1

TV 05/07 Hüttenberg - HC Elbflorenz 2006

Rhein-Neckar Löwen - TuS Fürstenfeldbruck

Turnier 2

VfL Gummersbach - SG Leutershausen

SV Salamander Kornwestheim - HSC 2000 Coburg

Turnier 3

FRISCH AUF! Göppingen - HSG Konstanz

TSG Haßloch - HBW Balingen-Weilstetten

Turnier 4

HC Rhein Vikings - MT Melsungen

Longericher SC - ThSV Eisenach

Turnier 5

SG BBM Bietigheim - HSG Hanau

HC Erlangen - MSG Groß-Bieberau/Modau

Turnier 6

EHV Aue - HSG Rodgau Nieder-Roden

TV Großwallstadt - HSG Wetzlar

Turnier 7

TSB Heilbronn-Horkheim - HG Oftersheim/Schwetzingen

TVB 1898 Stuttgart - DjK Rimpar Wölfe

Turnier 8

Die Eulen Ludwigshafen - VfL Pfullingen

HG Saarlouis - Bergischer HC

Von Matthias Roth