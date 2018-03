DHfK-Handballer gewinnen Oberliga-Spitzenspiel klar mit 40:20

Leipzig. Freiberg überwintert auf dem dritten Rang. In der heimischen Grube-Halle waren die Messestädter von Beginn an die bestimmende Mannschaft. Bereits zur Halbzeit stand es 19:9. In der ersten Viertelstunde hatte Jan Jungandreas bereits sechs Tore erzielt und war mit zwölf Treffern am Ende der beste Leipziger Werfer. Auch in der zweiten Hälfte ließ der Sportclub nichts anbrennen und gewann das letzte Punktspiel des Jahres vor 310 Fans sicher. Nach der Partie sagte Jungandreas: „Es war das erste Spiel, in dem wir das Tempo über die gesamte Zeit gehalten haben und den Vorgaben des Trainers gefolgt sind.“ Vor der Begegnung habe er selbst nicht geglaubt, dass der Sieg so hoch ausfallen könnte. „Aber wir haben bei der Videoanalyse im Vorfeld gesehen, dass Freiberg über die Außen angreifbar ist. Und diese Chance konnten wir nutzen." DHfK-Trainer Sven Strübin gratulierte seiner Mannschaft: „Es ist uns gelungen, hier ein Zeichen zu setzen und über 60 Minuten konsequent Tempo-Handball zu spielen.“ Er blicke jetzt zufrieden auf die bisherige Oberliga-Saison zurück. „Für die Rückrunde haben wir uns eine gute Ausgangsbasis erarbeitet.“ Das letzte Spiel des Jahres führt die Leipziger am 19. Dezember zur Pokal-Begegnung mit Plauen. Die Woche werde nun genutzt, um noch einmal vor allem athletisch zu trainieren, sagte Strübin.

SC DHfK:

Galia, Sarközi - Dietzmann 4, Leuendorf 5, Schepers 1, Wolf 4, Binder 2, Weikert 3, Jungandreas 12, Wagner 4, Schlichter 4, Ulrich 1

maf