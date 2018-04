Leipzig

In fünf Tagen ist es wieder soweit: Tausende strömen auf die Pferderennbahn. Der 1. Mai im Scheibenholz ist für viele Leipziger Kult und ein jährlicher Pflichttermin. Auch Schriftsteller Clemens Meyer („Als wir träumten“) schwärmt von der Atmosphäre, wenn 20 000 Menschen auf die Rennbahn im grünen Herzen seiner Heimatstadt strömen. Gute Nachricht für alle Galoppsport-Freunde: Seine monatliche Kolumne „Galoppgeflüster“, die sich im vergangenen Jahr großer Popularität erfreute, wird es auch 2018 wieder in der LVZ geben. Clemens Meyer (40), Präsidiumsmitglied des Reit- und Rennvereins Scheibenholz, spricht im Interview über seine Liebe zum Galoppsport, seine Faszination für Rennbahnen in aller Welt, seine Pferde und warum er noch keinen Turf-Roman geschrieben hat.

Seit Jahren engagieren Sie sich für den Galoppsport. Warum? Was treibt Sie an?

Es ist vieles, was mich da antreibt. Da ist die Liebe zu diesem Sport. Oder einfach nur die Begeisterung fürs englische Vollblut. Oder die Dynamik der Rennen. Das Kulturgut Rennbahn auch, da kommen immer wieder viele Kindheitserinnerungen. Die Bahn ist generell ein herrlicher Ort, wo man eine schöne Zeit verbringen kann. Wenn ich irgendwo bin und den Tag auf einer Rennbahn verbringe, ist das wie Urlaub für mich.

Viele schwärmen von Leipzig, ist das auch Ihre Lieblingsbahn?

Das kann ich gar nicht so genau sagen. Es ist die halt die Bahn, die vor meiner Haustür liegt. Ich bin jeden Freitag im Stall bei den Pferden. Es ist generell ein besonderer Ort, das Scheibenholz hat diese kuriose Bahnführung. Vor allem aber hat Leipzig eine großartige Tradition, was oft schnell vergessen wird. Ich denke da an Birkhahn oder noch länger zurück. Denn auch vor dem zweiten Weltkrieg gab es hier große Prüfungen für Zweijährige und Dreijährige. Das waren Zeiten, als der Rennsport ein Massenphänomen war, gerade vor dem Krieg, aber auch zu DDR-Zeiten, mit bis zu 30 Renntagen im Jahr.

Jetzt sind es vier…

Wir arbeiten daran, dass es wieder mehr werden. Das hat auch mit der Situation des Galoppsports insgesamt zu tun, dass es nicht mehr so viele sind.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Rennbahnbesuch?

Im Scheibenholz war ich oft mit meinen Eltern. Woran ich mich noch genau erinnere, ist meine erste Wette. Das war in Halle, dort war ich mit meiner Schwester und meiner Großmutter, Mitte der 80er-Jahre wahrscheinlich. Wir durften uns ein Pferd aussuchen. Der Mindesteinsatz war eine Mark, auf Sieg oder Platz. Ich weiß noch genau, dass ich da nichts gewonnen habe und enttäuscht war.

Mit welchen Bahnen verbinden sich noch Erinnerungen?

Da kann ich ganz viele nennen. Wenn ich im Ausland bin, schaue ich, ob da eine Rennbahn ist. So war ich erst kürzlich in New York auf der Rennbahn, zuvor in Paris, in Kopenhagen.

Wie war es in New York?

Belmont Park heißt die Bahn, sie liegt in Elmont auf Long Island. Man fährt mit dem Zug hin, der hält quasi an der Tribüne. Man zahlt nur zwei Dollar Eintritt. Die wollen, dass man sein Geld zum Wetten einsetzt. Eigentlich eine clevere Strategie.

War die Bahn gut besucht?

Ja, aber es ist ein ganz anderes Publikum als hier, Arbeiter, Hispanics, Schwarze, eher ein geerdetes Publikum. Die feine Welt sieht man vielleicht gar nicht. Für die gibt es oben die Logen.

Vergleichbar mit dem 1. Mai in Leipzig?

Nein. Es wirkte auch nicht so voll. Aber das ist dort eine riesige Anlage, das verläuft sich. Es ist ein anderes Flair als hier in Leipzig. Bei uns ist ein bisschen Belle Epoque durch die Tribüne. Belmont Park ist anders. Es gibt eine große Betontribüne, eine gigantische Wetthalle, aber auch Statuen von berühmten Pferden. Man spürt Rennbahngeschichte, aber auf eine andere Art und Weise.

Eine Birkhahn-Statue fehlt in Leipzig.

Stimmt, das wäre mal ein Projekt. Er war schließlich einer der einflussreichsten Hengste in der deutschen Zucht.

Der 1. Mai in Leipzig ist Kult, weil?

Ich würde sagen: Weil es schon immer so war. Und weil es immer, immer voll ist. Es ist Kult, aber ich freue mich fast mehr auf den zweiten oder dritten Renntag im Jahr, weil mir der 1. Mai zu voll ist.

Wie verbringen Sie den 1. Mai auf der Bahn?

Weil ich zum Vorstand des Rennvereins gehöre, bin ich da aktiv, muss dem einen oder anderen Sponsor die Hand schütteln. Man hat zwar an dem Tag gut zu tun, aber es ist trotzdem immer ein ganz herrliches Gefühl, wenn sich zum ersten Mal die Boxen öffnen und man weiß: Es geht jetzt endlich auch in Leipzig los. Das ist immer wieder was Besonderes. Und die Massen, das hat schon was. Das ist schon einmalig.

Läuft ihr Pferd Fine Girl am 1. Mai?

Ja, da sie am 21. April in Hoppegarten rausgelost wurde, steht dem nichts im Wege. Mal schauen, wie sie sich verkauft.

Was rechnen Sie sich mit ihr aus in dieser Saison?

Zwei Siege wären schön. Sie ist ein spätes Pferd, zwar schon fünfjährig, aber erst dreimal gelaufen. Letztes Jahr hat sie noch nicht gewusst, was Sache ist. Aber sie wird schonend aufgebaut. Ich habe sie mit Dietrich Enk zusammen. Wir machen keinen Druck. Wir wollen eigentlich nur, dass sie gesund bleibt.

Ihr wievieltes Pferd ist Fine Girl eigentlich?

Das fünfte, sechste? Ich habe 2010 angefangen, mal waren wir als Besitzer zu fünft, mal zu dritt oder zu zweit. Wir hatten immer etwas Pech mit Verletzungen, aber ich habe mich nicht entmutigen lassen.

Wer hat die meiste Freude gemacht?

Moonlight Blues. Er hat fünf Rennen für mich bestritten und in allen Rennen Geld verdient. Highlight war der Sieg in Bad Doberan.

Was ist aus den Pferden geworden, die wegen Verletzungen ihre Rennkarriere beenden mussten?

Außer Proust, der sich das Bein gebrochen hatte, wurden alle als private Reitpferde verkauft. Denen geht es heute sehr gut. Ich bekomme manchmal noch Fotos, wie sie in der Box oder auf der Koppel stehen.

Sind Pferde nicht ein teures Hobby?

Zu zweit oder zu dritt ist es am besten. Es sei denn, man hat ein Rieseneinkommen. Das habe ich in den meisten Jahren nicht. Ich bleibe trotzdem dabei, solange es geht.

Im Scheibenholz gibt es in diesem Jahr wieder das LVZ-Sommerkino. Dort läuft auch Ihr neuer Film „In den Gängen“. Was hat es damit auf sich?

In den Gängen ist eine Erzählung von mir, die in dem Band „Die Nacht der Lichter“ veröffentlicht wurde, der 2008 den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat. Für „In den Gängen“ habe ich mit Thomas Stuber schon vor einigen Jahren ein Drehbuch geschrieben, dafür haben wir den deutschen Drehbuchpreis bekommen. Jetzt ist es verfilmt worden. Der Streifen lief auf der Berlinale, startet jetzt in den Kinos. Am Dienstag war Premiere in den Passage-Kinos, richtig in die Kinos kommt er erst in der zweiten Mai-Hälfte.

Ihr Urteil?

Er ist sehr schön geworden. Es ist ein leiser, poetischer, stiller, aber auch humorvoller Film. Mir gefällt er.

Kommen Pferde vor?

Leider nicht.

Aber genug Typen hat der Rennsport ja zu bieten.

Das stimmt. In meinem letzten Buch „Die stillen Trabanten“ gibt es die Erzählung „Unterm Eis“. Da geht es um einen alten Jockey. Der ist angelehnt an einen Leipziger Jockey, der schon verstorben ist. Ich hatte mich mit ihm angefreundet, er hat mir viel über den Rennsport erzählt. Er kommt da vor und hätte sich vielleicht auch wiedererkannt.

Wann kommt Ihr erster Pferde-Roman?

Nur der Rennsport an sich als Setting für einen Roman ist schwierig. Es wird immer mal wieder eine Kurzgeschichte geben, in der Pferde vorkommen. Es wird vielleicht auch mal einen Roman geben, wo die Rennbahn eine Rolle spielt. Ich bin nicht jemand, der das Thema sucht, sondern es muss mich anspringen. Aber ich bin noch jung, vielleicht wird es ein Alterswerk. Und es kommen ja noch ein paar 1. Mai-Renntage.

Von Uwe Köster