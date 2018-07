Leipzig

Die meisten Spieltage der neuen Handball-Saison bis zum Ende der Bundesliga-Hinrunde sind angesetzt. Lediglich die Spieltage 10 und 18 rund um das Achtel-und Viertelfinale des DHB-Pokals werden zu einem späteren Zeitpunkt terminiert. Das erste Heimspiel der Saison gegen eine Top-mannschaft steigt am 7. Oktober. Dann kommt der THW Kiel nach Leipzig.

Ein Großteil der Heimspiele des SC DHfK in der Arena Leipzig wird am Sonntag ausgetragen. Passend dazu bietet der Verein ab sofort ein Familienticket an, bei dem Kinder nur den halben Preis bezahlen.

Die konkreten Anwurfzeiten an den Sonntagen stehen mit 13.30 Uhr und 16 Uhr fest. Welche Paarung letztlich um 13.30 Uhr als Topspiel der Woche und welche Spiele um 16 Uhr ausgetragen werden, wird in Abstimmung mit dem TV-Sender Sky etwa sechs Wochen vor den jeweiligen Spielterminen bekanntgegeben.

Da es aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Ansetzungen in den europäischen Clubwettbewerben noch zu Änderungen und endgültigen Festlegungen von Spielterminen kommen kann, werden alle Termine noch unter Vorbehalt kommuniziert. Der Vorverkauf für die ersten beiden Heimspiele hat aber schon begonnen.

Die Hinrundentermine des SC DHfK Leipzig:

Donnerstag 23.8., 19 Uhr: Leipzig – TVB Stuttgart

Sonntag 2.9.,15 Uhr: SC Magdeburg – Leipzig

Dienstag 4.9., 19 Uhr: Leipzig – SG Bietigheim

Sonntag 9.9., 16 Uhr: MT Melsungen – Leipzig

Sonntag 16.9.: Rhein-Neckar Löwen – Leipzig

Sonntag 23.9.: Leipzig – HSG Wetzlar

Donnerstag 27.9., 19 Uhr: Gummersbach – Leipzig

Sonntag 7.10.: Leipzig – THW Kiel

Donnerstag 11.10., 19 Uhr: Bergischer HC – Leipzig

Donnerstag 18.10. oder Sonntag 21.10.: Leipzig – SG Flensburg-Handewitt

Sonntag 4.11.: Leipzig – FA Göppingen

Sonntag 11.11.: Leipzig – GWD Minden

Sonntag 18.11.: Eulen Ludwigshafen – Leipzig

Sonntag 25.11.: Leipzig – TSV Hannover-B.

Donnerstag 29.11., 19 Uhr: HC Erlangen – Leipzig

Sonntag 9.12.: Leipzig – TBV Lemgo

Sonntag 16.12: Füchse Berlin – Leipzig

Donnerstag 20.12. oder Sonntag 23.12.: HSG Wetzlar – Leipzig

Donnerstag 27.12.,19 Uhr: Leipzig – SC Magdeburg

Uwe Köster