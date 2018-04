Das sind die Stimmen zum Handball-Länderspiel in Leipzig

Leipzig. Nach dem Länderspielerfolg in Leipzig war die Freude groß beim deutschen Team. Das sagen Spieler und Trainer zum Erfolg:

Trainer Christian Prokop: "Einsatz, Laufbereitschaft, Zusammenhalt waren in diesem Test ganz wichtig. Wir haben dazu eine sehr bewegliche Abwehr gespielt, die um die Bälle gekämpft hat. Silvio Heinevetter hat etliche Paraden gezeigt. Ich möchte auch Patrick Wiencek herausheben, der die Mannschaft angetrieben, super Blocks gesetzt hat und vorn erfolgreich war. Insgesamt bin ich zufrieden."

"Wenn die Mannschaft heute noch etwas unternimmt, bin ich nicht dabei. Es muss ein guter Mix sein zwischen Anstrengung und Stolz für Deutschland zu spielen, aber auch Zeit haben, wo man mal zusammen sitzt und nicht nur über Taktik spricht."

Niclas Pieczkowski : "Wir können mit unserer Abwehr heute zufrieden sein. Die Automatismen fehlen noch, es war aber ein guter Auftakt."

Philipp Weber: "Wir konnten heute noch nicht zu viel erwarten. Jetzt haben wir zwei Tage Training, mal sehen was Sonnabend passiert."

Steffen Weinhold: "Serbien war sicher nicht der stärkste Gegner in Europa, es war aber ein ganz ordentliches Spiel. Es ging Ohr allem um die Stimmung heute, das war wichtiger als jedes taktische Detail."

Julius Kühn: "Wir hätten es noch cleverer ausspielen können und haben den einen oder anderen Ball verworfen. Dennoch können wir zufrieden geben, gegen Serbien mit sieben Toren gewonnen zu haben."

"Wir haben in der Abwehr ein bisschen umgestellt, was ein bisschen in die Richtung des altes Systems geht, weil wir uns da ein Tick wohler fühlen."

"Die Tage in Leipzig waren sehr locker. Das Training war kurz und knapp, das hat den Spielern gut getan. Deswegen haben wir auch alle sehr gute Laune. Montag haben wir auch noch nachträglich auf meinen Geburtstag angestoßen, für heute Abend ist auch noch ein bisschen was geplant."

Ljubomir Obradovic: "Wir haben mit einer jungen Mannschaft gekämpft. Bei uns waren Spieler dabei, die sich zeigen wollen. Sie haben alles gegeben, um gegen Deutschland zu gewinnen. Jetzt müssen wir weiter arbeiten."

Matthias Roth