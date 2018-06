Leipzig

Box-Europameister Dominic Bösel muss seine Pflichtverteidigung an diesem Sonnabend in Leipzig schweren Herzens absagen. Der 28 Jahre alte Profi aus Freyburg an der Unstrut leidet nach Mitteilung seines Boxstalls SES an einer verschleppten Achillessehnenverletzung und wird noch an diesem Mittwoch operiert.

Damit ist der Hauptkampf im Leipziger Kohlrabizirkus im Rahmen der MDR-Boxnacht geplatzt. "Die SES-Boxgala wird trotzdem stattfinden - nur leider ohne Dominic Bösel", bestätigte SES-Sprecher Christof Hawerkamp. Für Bösels ursprünglichen Herausforderer Enrico Kölling aus Berlin wird nun bis zum Sonnabend ein neuer Gegner gesucht.

Neuer Hauptfight des Abends wird der Titelkampf um die EU-EBU-Meisterschaft im Mittelgewicht zwischen dem ehemaligen WBA-Weltmeister Jack Culcay aus Deutschland und dem Spanier Adasat Rodriguez.

Auch Adam Deines aus Magdeburg will sich in Position bringen: Die Nummer 3 der deutschen Halb-Schwergewichtler muss dafür in Leipzig den starken Russen Gasan Gasanov besiegen.

Außerdem steigt mit Ramona Kühne (38) aus Berlin eine der bekanntesten und stärksten deutschen Boxerinnen im Kohlrabizirkus in den Ring.

Frank Schober