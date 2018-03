Dresdner SC verliert Prestige-Duell gegen Suhl

Dresden. Damit kassierten die Elbestädterinnen bereits die zweite Saisonniederlage und können sich nicht in der Spitze festsetzen, während die Thüringer weiter oben mitmischen. „Suhl hat von Beginn an aggressiver gespielt und wir sind immer hinterhergelaufen. Wir haben diesmal nicht so gut aufgeschlagen wie wir es können“, sagte Dresdens Trainer Alexander Waibl. Suhls Coach Jean-Pierre Staelens frohlockte:

„Dresden hat sicher die individuell besseren Spielerinnen, doch wir waren heute das bessere Team.“

Im ersten Satz wurden die Gastgeberinnen vom Gegner aus Suhl regelrecht vorgeführt. Während bei den Dresdnerinnen nur wenig zusammenlief, spielten die Thüringerinnen wie aus einem Guss. Sie agierten aggressiv, griffen variabel an und die Block- und Feldabwehr war glänzend auf den DSC eingestellt. Da halfen Dresdens Trainer Alexander Waibl auch mehrere Wechsel nichts. Im zweiten Abschnitt fanden die Gastgeberinnen besser ins Spiel, konnten die Partie offener gestalten, doch insgesamt übten die Suhlerinnen mehr Druck im Angriff aus und sie wirkten auch geistig frischer.

Nach einer zehnminütigen Pause ging bei den Gästen etwas der Spielfluss verloren und der DSC kam besser ins Spiel. Beide Teams lieferten sich nun einen Schlagabtausch. Als Saskia Hippe für den DSC den zweiten Satzball verwandelte, keimte noch einmal Hoffnung. Doch im vierten Durchgang gerieten die Dresdnerinen durch viele leichte Fehler schnell wieder ins Hintertreffen und nach 104 Minuten beendete Paulina Gomulka mit dem dritten Matchball für Suhl die Partie.

dpa