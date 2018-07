Leipzig

Der rechte Rückraum bleibt die Dauerbaustelle des SC DHfK Leipzig. Bereits in der abgelaufenen Saison musste der Handball-Bundesligist immer wieder Verletzungsausfälle wegstecken. Diese Pechsträhne setzt sich nun fort. Gregor Remke muss am Freitag operiert werden. Eigentlich sollte der 20-Jährige die deutschen Junioren als Kapitän bei den Europameisterschaften vom 19. bis 29. Juli unter Bundestrainer André Haber in Slowenien anführen.

Bei der Airport-Trophy am vergangenen Wochenende in der Schweiz ist Remke auf sein rechtes Knie gefallen. „Die MRT-Untersuchung hat einen Knorpelschaden hinter der Kniescheibe ergeben“, erklärte Mannschaftsarzt Professor Pierre Hepp von der Leipziger Universitätsklinik. Wie lange Remke ausfällt, ist noch unklar.

Bereits zum Ende der abgelaufenen Saison hatte der Linkshänder nach einer unglücklichen Landung beim Spiel in Göppingen mit Schmerzen im Knie zu kämpfen. Später litt er an einer Schleimbeutelentzündung, kämpfte sich aber mit einem mühevollen Rehaprogramm wieder ans EM-Team heran.

DHfK-Trainer Michael Biegler musste in der Rückrunde auf Remkes Position nach einer Hüft-Operation auch auf Franz Semper verzichten. Andreas Rojewski, der dritte Linkshänder im Rückraum, biss mit Schmerzen im Knie zwar auf die Zähne, war aber ebenfalls nicht im Vollbesitz seiner Kräfte.

Von Matthias Roth