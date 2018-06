Prag

Am Sonnabend bestritt Jan Benzien bei den Kanuslalom-Europameisterschaften in Prag sein letztes internationales Rennen. Gemeinsam mit seinen drei LKC-Teamkollegen Franz Anton, Nico Bettge und David Schröder sowie dem Schkopauer Duo Robert Behling/Thomas Becker holte Jan Benzien an der Moldau Rang eins im Mannschafts-Finale der Canadierzweier vor Tschechien und Frankreich. Es war die 26. Medaille für Jan Benzien bei Europa- und Welttitelkämpfen.

Am Vormittag hatten die drei deutschen C2-Duos im Einzel-Halbfinale sensationell die Plätze eins bis drei belegt. Vor allem das Team Schröder/Bettge zeigte im Semifinale eine überragende Leistung und durfte im Endlauf vor stimmungsvoller Kulisse als letztes Duo an den Start. Doch als es um die Medaillen ging, erhöhten alle das Risiko, es schlichen sich Fehler ein.

Am Ende freuten sich Behling/Becker über die Silbermedaille, Anton/Benzien wurden mit sechs Strafsekunden Siebte, Schröder/Bettge handelten sich 54 Strafsekunden ein und landeten auf Platz zehn. Gold und Bronze gingen an die Tschechen, die auf der Heimstrecke ihrer Favoritenrolle gerecht wurden - doch die Deutschen schafften drei Stunden später im Mannschafts-Finale die Revanche.

Frank Schober