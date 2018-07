Leipzig

Ehre, wem Ehre gebührt: Die ehemalige HCL-Torhüterin Katja Kramarczyk, die über achteinhalb Jahre für den Leipziger Handballverein auf dem Parkett stand und mit ihren Paraden großen Anteil am Gewinn zweier Meistertitel und eines DHB-Pokals hatte, bekommt am 10. August in der Sporthalle Brüderstraße ihr Abschiedsspiel (Anwurf 19 Uhr, Eintritt drei Euro). Dann trifft der unlängst gegründete Amazonen Athletic Club (AAC) auf Bundesligist TSV Bayer 04 Leverkusen, für den die 34-Jährige die letzten 16 Monate ihrer Profikarriere bestritten hat.

Hoffnung auf großes Handballfest

Kramarczyk will für beide Teams auflaufen. Zudem sind einige prominente Gäste eingeladen, darunter Anja Althaus, Nora Reiche, Karolina Kudlacz-Gloc und Anna Loerper.

Mit dem Match will Kramarczyk dem AAC eine erste große Bühne geben. Vor allem will sie aber den HCL-Fans und der Leipziger Handballszene Tschüss sagen. Dazu habe sie bei ihrem Wechsel an den Rhein keine Gelegenheit gehabt. „Leipzig ist die Stadt, die ich liebe. Meine Familie lebt hier. Ich hoffe auf ein großes Handballfest“, sagt die Sportlerin, die in diesem Sommer ihre Torwarthandschuhe sprichwörtlich an den Nagel hing.

Von Matthias Klöppel