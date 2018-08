Torgau

Inter Leipzig und der FC Eilenburg haben sich am Freitagabend in einem Oberliga-Flutlichtspiel 1:1 (1:1) getrennt. Vor gut 200 Zuschauern im Torgauer Hafenstadion ging Inter durch ein sehenswert herausgespieltes Tor von Ilias Becker in der 37. Minute nicht unverdient in Führung. Doch den gut gegenhaltenden Gästen gelang unmittelbar vor der Pause der Ausgleich, Sebastian Heidel köpfte nach Eckball ein (45.). Nach dem Seitenwechsel erreichte Eilenburg mindestens Gleichwertigkeit und verdiente sich das Remis redlich, weil die leipziger den Spielfaden verloren.

„Wir wurden dann immer sicherer“ konstatierte Eilenburgs Trainer Nico Knaubel erfreut. Dagegen war Inter-Coach Heiner Backhaus buchstäblich angefressen und sagte: „Nach einer Stunde haben wir aufgehört, Fußball zu spielen. Dann ging mit einer Einwechslung von mir Spielfluss und Ordnung in unseren Aktionen verloren.“ Er spielte damit ganz offensichtlich auf Frank Baidoo an, den er für Skodran Zeqiri aufs Feld geschickt hatte. Eilenburgs Abwehr-Routinier Stephan Hofmann war’s recht. Er sagte: „Inters Aktionen waren anfangs schwer zu bekämpfen, aber wir sind immer besser ins Spiel reingekommen. Das 1:1 fiel natürlich auch zu einem günstigen Zeitpunkt für uns.“

Inter bleibt bei aller Unzufriedenheit mit dem Freitagsergebnis ungeschlagen, Eilenburg wartet trotz der passablen Vorstellung noch auf den ersten Saisonsieg.

Von Frank Müller